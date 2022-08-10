سيدة مصرية تنتحر بابتلاع "الحبة القاتلة" بعد حملها بأنثى

أقدمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية على الانتحار بتناولها مبيدًا سامًّا يستخدم لحفظ الغلال يطلق عليه ”حبة الغلة السامة“، بسبب اكتشافها أنها حامل بأنثى في الشهر الثالث، في الوقت الذي كانت تتمنى فيه إنجاب ذكر.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب، إخطارًا من المباحث الجنائية بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، يفيد بوصول ربة منزل تبلغ من العمر (33 عامًا)، تقيم في قرية البيضاء، مصابة بحالة إعياء شديد إثر تناولها حبة حفظ الغلال، أدت لوفاتها.

وقال زوجها (42 عامًا)، الذي يعمل سائق أجرة ويقيم بالقرية ذاتها، خلال التحقيقات إن زوجته قررت تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال؛ بقصد الانتحار، وذلك بعدما اكتشفت أن نوع الجنين في بطنها هو أنثى، إذ إنها حامل بالشهر الثالث ولديهما 3 طفلات، إضافة إلى مرورهما بضائقة مالية.

وتم نقل السيدة من منزلها بقرية البيضاء مركز تمي الأمديد، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة؛ لمحاولة إنقاذ حياتها هي والجنين، إلا أنها توفيت فور وصولها للمستشفى.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة تناول قرص غلال، وادعاء حمل بالشهر الثالث، حيث فشلت كل محاولات إنعاش القلب الرئوي المتقدم، وتم تأكيد الوفاة للمريضة والجنين عن طريق طبيب الأشعة والنساء والتوليد.