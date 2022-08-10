حقيقة فيديو متداول للممثلة التونسية ريم الرياحي

تكشفت حقيقة مقطع فيديو متداول خلال الساعات الأخيرة، تظهر فيه الممثلة التونسية ريم الرياحي، التي يرتبط اسمها حاليا بقضية خيانة زوجية تضمنت إقامة علاقة غير شرعية مع شاب.

وانتشر المقطع الذي تظهر فيه الممثلة التونسية ريم الرياحي، بشكل كبير أخيرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشاهده قرابة نصف مليون شخص، وسط محاولات لاستخدامه بغرض نفي علاقة الفنانة بما تردد أخيرًا.

وتظهر ريم الرياحي في المقطع الذي نشره حساب باسمها على تطبيق ”تيك توك“ ويتابعه أكثر من 197 ألف شخص، خلال الساعات الماضية، وهي توجه التهنئة لإحدى الصفحات الإخبارية على فيسبوك، بمناسبة ذكرى تأسيسها.

وانهالت التعليقات على ذلك المقطع عبر ”تيك توك“ من المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الظهور للممثلة التونسية لتأكيد براءتها من التهمة التي تلاحقها، وقطع الطريق على مروجي الشائعات الذين ربطوا اسمها بالقضية، بحسب ناشطين.

وبالبحث والتحري، توصل ”إرم نيوز“ إلى حقيقة ذلك الفيديو، وتم التأكد من أنه فيديو قديم منشور على صفحة شبكة ”هاشتاغ ميديا“ على فيسبوك بتاريخ الـ13 من يوليو/ تموز 2022، أي قبل نحو شهر من الواقعة المرتبطة بالفنانة، والتي تم الكشف عنها خلال اليومين الماضيين فقط.

وكانت شبكة ”هاشتاغ ميديا“ علقت على المقطع في حينه قائلة ”شكرًا للممثلة وجميلة الشاشة التونسية ريم الرياحي على التهنئة بعيد ميلاد صفحتنا“.