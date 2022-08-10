الإمارات.. "هدية" تنتهي بزوجين في المحكمة

تسببت ”هدية“ باعتداء رجل على زوجته، حيث انتهى خلافهما في المحكمة التي أصدرت حكما لصالح السيدة.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بعد اعتداء زوجها عليها بسبب ”هدية“.

وأضافت الصحيفة أن ”المحكمة ألزمت الزوج، بدفع غرامة لزوجته وقدرها 70 ألف درهم (18,900 دولار) تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية بعد اعتدائه عليه بالضرب“ في منطقة الرأس والصدر.

ونقلت عن السيدة قولها إنها ”رغبت في زيارة إحدى صديقاتها، لتهنئتها بمولودتها الجديدة، وإثر ذلك نشب خلاف بينها وبين زوجها“.

وذكرت أن ”الخلاف ازداد حدة ليتطور إلى اعتداء بعد أن أصرت على شراء قطعة ذهب للمولودة الجديدة“.

وأوضحت أن ”الخلاف بدأ عندما أبلغت زوجها برغبتها بشراء هدية لصديقتها من مصروفها الشخصي، لكنه رفض الفكرة بحجة أنها لم تقدم هدية في المقابل عندما رزقا بطفلة“.

وإثر ذلك اعتدى الرجل على زوجته وأحدث بها إصابات استدعت دخولها إلى المستشفى، وفق ”البيان“.

وكشف التقرير الطبي المرفق أن ”الشاكية أصيبت بكدمات في الرأس والصدر“.

وأحيل الزوج إلى المحكمة الجزائية المختصة والتي أدانته بالتهم المنسوبة إليه وقضت بتغريمه عنها.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 20 ألف درهم تعويضا عن الأضرار، فيما استأنفت الزوجة الحكم لتعديل مبلغ مطالبتها.

وطلب المشكو عليه (الزوج) إلغاء الغرامة ورفض الدعوى، واحتياطيا، بتخفيض المبلغ المقضى به قبله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا أدان المشكو عليه عن جرمه بحق الشاكية، ومناط تداعيها المطروح.

وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، وفق الصحيفة.