أول فيديو متداول لحادثة مقتل سلمى بهجت على يد إسلام محمد

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قام الأهالي بتصويره لـإسلام محمد طرطور قاتل الطالبة سلمى بهجت، بعد أن قام بقتلها، ويظهر في الفيديو وهو بمدخل العمارة (محل الواقعة) ويحمل سكيناً في يده، بينما ظهرت القتيلة مسجاة على الأرض وغارقة في دمائها.

ويظهر الفيديو قيام الأهالي باحتجاز القاتل في مدخل العمارة، حيث قاموا بإغلاق الباب حتى تحضر الشرطة للقبض عليه، ويظهر القاتل في الصورة وهو يتحدث مع أحد الأشخاص في الهاتف قائلا: ”أنا صرفت عليها 50 ألف جنيه“.

وكانت النيابة العامة قد تلقت، الثلاثاء، إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم ”إسلام“ جريمة قتل المجني عليها ”سلمى“ عمدًا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كانت بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وبرفقتها الطبيب الشرعي، وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لمعاينته، ورفع آثار الجريمة، ومناظرة جثمان المجني عليها.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وعلى السلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه.

وانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك فحص السكين المستخدمة في الواقعة، وما علق بها من آثار.

وأمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادثة، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم.