مقتل سلمى بهجت يعيد المطالبات بإعدام قاتل نيرة أشرف للواجهة

دشن نشطاء مصريون وسم #سلمى_بهجت على تويتر بعد مقتلها على يد زميلها بالجامعة إسلام محمد، الثلاثاء، وربطوا بين مقتلها ومقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت في ظروف مشابهة.

وشهدت مصر الثلاثاء حادثة قتل مشابهة لحادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف، حيث لقت الطالبة سلمى بهجت مصرعها على يد زميلها بالجامعة إسلام محمد، حيث سدد لها 17 طعنة في مدخل عمارة بمحيط محكمة الزقازيق.

ودون النشطاء حول الحادثة مشيرين إلى أن التعاطف الذي حدث مع قاتل نيرة أشرف شجع غيره على ارتكاب نفس الجريمة، مطالبين بإعدام القاتلين.

وكتب حساب نشط على تويتر: ”الشهيدة #سلمى_بهجت طالبة جامعية عمرها 20 سنة قتلت على يد القاتل إسلام محمد ب16 طعنة في مصر لرفضها له وقولها (لا) القاتلة.

وتابع: ”أتمنى الإعدام العلني لهذا المجرم المسخ لأن حيوات النساء مهمة والنساء مش أرقام!“.

الشهيدة #سلمى_بهجت طالبة جامعية عمرها 20 سنة قتلت على يد القاتل اسلام محمد ب16 طعنة في مصر لرفضها له وقولها (لا) القاتلة. هذه آخر حالة نزلها القاتل قبل ارتكاب جريمته بساعتين. أتمنى الإعدام العلني لهذا المجرم المسخ لأن حيوات النساء مهمة والنساء مش ارقام! pic.twitter.com/iTV4M241aK — Bluebird (@Femord1ei) August 9, 2022

وعلق حساب آخر باسم ”الآنسة خضراء“ بالقول: ”شهيدة الغدر الذكوري سلمى بهجت، التي قصتها تشابه قصة الشهيدة نيرة أشرف، قُتلت على يد القاتل إسلام طرطور، طعنها هذا المجرم 15 طعنة لأنها رفضت الارتباط به.. قُتلت لأنها قالت (لا)“.

شهيدة الغدر الذكوري #سلمى_بهجت، التي قصتها تشابه قصة الشهيدة نيرة أشرف، قُتلت سلمى على يد القاتل إسلام طرطور، طعنها هذا المجرم ١٥ طعنة لأنها رفضت الارتباط به .. قُتلت لأنها قالت (لا) pic.twitter.com/egxeahxl06 — الآنسة خضراء | لا (@freedom__2000) August 9, 2022

وأكدت ناشطة تدعى ”إيناس“ أن المتعاطفين مع قاتل نيرة أشرف شركاء في القتل موضحة:“قاتل سلمى بهجت ليس شخصا واحداً، كل من تعاطف مع قاتل نيرة وبرر له وقاد حملات للتشهير بالضحية ودعم القاتل شارك اليوم في قتل سلمى“.

#سلمى_بهجت #نيرة_أشرف هذا التساهل من الحكومة المصرية والتماطل في العقوبة سيزيد عدد الضحايا في الأيام المقبلة. استغرب بلد وعدد سكان كبير مثل مصر، واول بلد عربي تتصدر فيه الحركة النسوية، ومنه خرجت المفكرة النسوية والمناضلة #نوال_سعداوي، كيف هناك سكوت من الشارع المصري و #نسويات_مصر — Lena (@lenafeminist) August 9, 2022

وأشارت ناشطة نسائية أخرى إلى أن تماطل الحكومة في تطبيق الإعدام بحق محمد عادل هو ما جرأ غيره على ارتكاب نفس الواقعة، مؤكدة: ”سلمى بهجت، نيرة أشرف هذا التساهل من الحكومة المصرية والتماطل في العقوبة سيزيد عدد الضحايا في الأيام المقبلة“.

وتابعت: ”استغرب بلد وعدد سكان كبير مثل مصر، وأول بلد عربي تتصدر فيه الحركة النسوية، ومنه خرجت المفكرة النسوية والمناضلة نوال سعداوي، كيف هناك سكوت من الشارع المصري“.

#سلمى_بهجت #نيرة_أشرف هذا التساهل من الحكومة المصرية والتماطل في العقوبة سيزيد عدد الضحايا في الأيام المقبلة. استغرب بلد وعدد سكان كبير مثل مصر، واول بلد عربي تتصدر فيه الحركة النسوية، ومنه خرجت المفكرة النسوية والمناضلة #نوال_سعداوي، كيف هناك سكوت من الشارع المصري و #نسويات_مصر — Lena (@lenafeminist) August 9, 2022

وتداول النشطاء رسالة توعد فيها الطالب الجامعي إسلام محمد قاتل زميلته سلمى بهجت.

وحملت الرسالة التي نشرها القاتل استعداده للإعدام بعد قتل المجني عليها سلمى بدافع الانتقام.

وقال الطالب القاتل، في الرسالة التي جاءت عبر خاصية ”ستوري“ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”اضحكي دلوقتي وافرحي إنك طلعتي التانية على الدفعة وامتياز مع مرتبة الشرف، على الرغم أني كنت المسؤول عن درجات العملي على مدار سنة تالتة ورابعة بس تمام“.

وتابع في الرسالة التي جاءت مرفقة بصورة له وللمجني عليها خلال مشاركتهما في إحدى الفعاليات ”أتى أمر الله فلا تستعجلوه“ متوعدا إياها بانتقام مزلزل بحد تعبيره.

واختتم رسالته باستعداده للإعدام بعدها.