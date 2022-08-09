تداول منشور لإسلام محمد يكشف فيه سبب قتله سلمى بهجت

تداول أصدقاء للطالب إسلام محمد فتحي المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت منشورا له في الثامن عشر من يوليو الماضي، على إحدى الصفحات بموقع فيسبوك معنية بتقديم الاستشارات القانونية تحت اسم “ المستشار القانوني أون لاين ”، تساءل فيه عن “ حل قانوني “ لمشكلته.

وقال الطالب “ لو واحدة ارتبطت بواحد في فترة الأبحاث في الجامعة لمدة 3 سنين وفضلت معاه واستنزفت منه فلوس كتير كان متحمل كل مصاريفها على مدار الـ3 سنين في جامعة خاصة “ ، متابعا “ كل شيء أكل وشرب وهدايا من لازوردي -محلات متخصصة في المشغولات الذهبية – ومصاريف ملازم وكتب ومواصلات”.

وأشار الطالب المتهم بالقتل إلى أن علاقته بالمجني عليها تسببت في رسوبه بالدراسة، موضحا أنه كان ينفذ لها كافة المقررات العملية الخاصة بدراستها ونظرا لانشغاله بذلك رسب وتأخر عنها بعام دراسي، على حد ما تم تداوله.

وقال إنه ”عمل لها فيلم عشان يفرحها ويبسطها ”، مضيفا أنهما بقيا على علاقتهما حتى تخرجت الفتاة بينما عاد هو للدراسة السنة، متابعا “ في الآخر تقوله مش بحبك ومش عايزة أكمل معاك والحب مش إجباري وتعمله بلوك من كل وسائل التواصل الاجتماعي حتى والدها عمله بلوك “ ، مستطردا “ لا أعلم عنها شيء بقالي شهرين “ ، متسائلا ”مفيش حل قانوني للتعب النفسي اللي فيه الشخص دا “ .

واستعرض ما يعانيه قائلا ”كواليس وبكاء وضغط نفسي شديد ومبيعرفش ينام ولا ياكل وحالته الصحية متدمرة ”، مضيفا أنه يملك “ صوراً وتسجيلات صوتية تثبت كلامه“ .

وقبل ذلك تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة توعد فيها الطالب الجامعي إسلام محمد بقتل زميلته سلمى بهجت.

وحملت الرسالة التي نشرها القاتل استعداده للإعدام بعد قتل المجني عليها سلمى بدافع الانتقام.

وقال الطالب القاتل، في الرسالة التي جاءت عبر خاصية ”استوري“ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”اضحكي دلوقتي وافرحي إنك طلعتي التانية على الدفعة وامتياز مع مرتبة الشرف، على الرغم أني كنت المسؤول عن درجات العملي على مدار سنة تالتة ورابعة بس تمام“.

وتابع في الرسالة التي جاءت مرفقة بصورة له وللمجني عليها خلال مشاركتهما في إحدى الفعاليات ”أتى أمر الله فلا تستعجلوه“ متوعدا إياها بانتقام مزلزل بحد تعبيره.

واختتم رسالته باستعداده للإعدام بعدها.

وانتشرت صور للقاتل تظهر أنه رسم على صدره وشما باللون الأسود ”سلمى حبيبتى“، وعلى ذراعه الأيمن وشما باللون الأحمر ”سلمى“.

واعترف المتهم خلال تحقيقات أولية عقب إلقاء القبض عليه بالقتل بدافع الانتقام من زميلته، لسابق ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخرا بإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة ”نيرة أشرف“.