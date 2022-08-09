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مصر.. أم تعذب طفلتها حتى الموت لسبب غريب
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 20:16 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2022 22:00 GMT

مصر.. أم تعذب طفلتها حتى الموت لسبب غريب

لقت طفلة "6 سنوات" مصرعها تعذيبًا وخنقًا على يد والدتها بمحافظة الجيزة في مصر، وتم إلقاء القبض عليها وعرضها على النيابة. وكان مفتش الصحة بمركز الصف بالجيزة قد

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المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

لقت طفلة ”6 سنوات“ مصرعها تعذيبًا وخنقًا على يد والدتها بمحافظة الجيزة في مصر، وتم إلقاء القبض عليها وعرضها على النيابة.

وكان مفتش الصحة بمركز الصف بالجيزة قد تقدم ببلاغ لقسم الشرطة يفيد بوصول طفلة تدعى ”مريم“ 6 سنوات إلى المستشفى متوفاة، وبها إصابات عديدة بالجسد، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وأثبت الفحص الأول وجود إصابات بالغة في أماكن متفرقة بالجسد، وآثار خنق حول رقبتها.

وكشفت تحريات المباحث أن والدة الطفلة هي من اعتدت عليها وخنقتها، موضحة أن هذه ليست المرة الأولى التي تعذب فيها الأم الطفلة، حيث عذبتها قبل 3 أشهر مما جعلها تدخل في أزمة صحية بالغة دخلت على إثرها للمستشفى.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على الأم وعرضها على النيابة، حيث اعترفت أمام وكيل النائب العام ارتكابها للواقعة بهدف تأديبها، ولم تكن تقصد قتلها.

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