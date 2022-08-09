مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل بمقتل الطالبة سلمى بهجت

أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها ”سلمى بهجت“ الطالبة في أكاديمية الشروق قرب محكمة الزقازيق، حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته، وأُلقِي القبض على المتهم، وجارٍ استجوابه.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أقدم طالب جامعي يُدعى إسلام محمد، على قتل زميلته بـ17 طعنة، في محافظة الشرقية المصرية، في جريمة تشبه مأساة الطالبة نيرة أشرف.

وكانت النيابة العامة قد تلقت، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من الشرطة بارتكاب المتهم ”إسلام“ جريمة قتل المجني عليها ”سلمى“ عمدًا، حيث طعنها عدة طعنات بسكين كانت بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وبرفقتها الطبيب الشرعي، وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وعلى السلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.

وانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك فحص السكين المستخدمة في الواقعة، وما علق بها من آثار.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادثة، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم.