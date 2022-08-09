أردني يعذب ابن عمه ويقتله بالرصاص

قُتل شاب بسلاح ناري، في ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين، في قرية حاتم التابعة للواء بني كنانة بمحافظة إربد شمال الأردن.

وفي التفاصيل التي رواها سكان من القرية لـ ”إرم نيوز“، فقد استدرج القاتل، ابن عمه إلى منطقة خالية في سهول القرية وبادر إلى تعذيبه قبل أن يقتله بالرصاص.

وذكر السكان، أنهم لاحظوا حركة غريبة في أحد سهول القرية ليبلغوا الجهات الأمنية بذلك، والتي بدورها حضرت إلى المكان وعثرت على جثة الشاب البالغ 31 عاما في مغارة قديمة.

وأشار سكان القرية إلى أن جريمة القتل هذه تعود لخلافات سابقة.

وقال متصرف لواء بني كنانة عمر القضاة لـ ”إرم نيوز“ إن المتهم ما زال مختفيا عن الأنظار والبحث جار عنه.

من جانبه، قال عم الشاب المغدور، عبر حسابه على فيسبوك، إن ابن شقيقه قتل بـ“أيادي الغدر اللعينة“ على حد وصفه.

وطالب عم المغدور الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجاني، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

وحضرت إلى القرية ليل الإثنين – الثلاثاء، قوة أمنية كبيرة تمركزت حول منزل القاتل، وما زالت موجودة حتى اللحظة؛ خشية وقوع أي أعمال ثأرية أو انتقامية.