"اللفة الروسية".. تمرين فعال لإزالة الكرش

نصحت خبيرة صحية بريطانية، بممارسة التمارين الرياضية لإزالة دهون البطن المعروفة بـ ”الكرش“ وخاصة تمرين يسمى اللفة الروسية.

وتعتبر الدهون الحشوية جزءا مهما من الجسم؛ لأنها تساعد في عزل الأعضاء وحمايتها إلا أن الكثير منها يمكن أن يكون ضارًا للصحة.

وقالت الخبيرة ناتالي كوموفا من مؤسسة ”JustCBD“ للصحة العامة في لندن، إن كثيرا من الأشخاص لديهم دهون حشوية وهي تختلف عن الدهون تحت الجلد؛ لأنها تحيط بأعضاء حيوية في الجسم.

وأوضحت أن تخزين كمية زائدة من الدهون الحشوية في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وقالت الخبيرة لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الثلاثاء: ”يوجد تمرينان فعّالان لحرق الدهون الحشوية وخاصة اللفة الروسية.“

وأضافت: ”قد يكون فقدان دهون البطن تحديًا؛ لأنه من الصعب استهداف موقع الدهون مباشرة، ومع ذلك يمكن لبعض التدريبات أن تساعد بشكل سريع في حرق دهون البطن“.

وتابعت ”شخصيا أوصي بهذين التمرينين للحرق الفوري وتقليل الدهون الحشوية“.

اللفة الروسية

وأوضحت الخبيرة أن تمرين اللفة الروسية يركز على تحريك الجزء العلوي من الجسم ويساعد في حرق دهون البطن أثناء تحريك الجسم من جانب إلى آخر مع الحفاظ على وضع ثابت مع رفع الساقين لأعلى.

وأشارت إلى أن على الشخص البحث عن وضع مريح للجلوس مع رفع الساقين وثني الركبتين، مبينة أنه باستخدام اليدين، يتم وضع كرة أو وزن خفيف على مستوى الصدر.

وقالت: ”لحرق الدهون بشكل أكثر فعالية، انحني للخلف قليلا مع وضع يديك بعيدًا عن صدرك….حرك جذعك إلى اليسار واليمين بينما تأخذ وقفات قصيرة قبل معاودة الحركة… وتأكد من استخدام أضلاعك الأساسية للتحرك وتجنب الاستدارة باليدين فقط.“

تمرين بيربي

وبالنسبة للتمرين الثاني أوضحت كوموفا أن هذا التمرين يعتبر أيضا فعالًا للغاية لزيادة فقدان دهون البطن؛ لأنه يشغل الصدر والعضلات الرباعية والعضلة ثلاثية الرؤوس.

وقالت إن هذا التمرين يتضمن حركة الجسم بالكامل والعضلات التي تعزز حرق السعرات الحرارية.

وأضافت ”قف مع الساقين متباعدتين قليلًا مع وضع الوركين للخلف… أنزل للأرض في وضع القرفصاء حتى يتلامس صدرك مع السطح ثم استخدم يديك لرفع جسمك لأعلى وأقفز لأعلى ما يمكنك مع دعم قدميك لكل وزنك“.