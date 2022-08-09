الجزائر.. تبرئة "نوميديا لزول" من تهم الاحتيال على الطلاب

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، أحكامه في قضية الاحتيال على عدد من الطلاب، حيث قضى بتبرئة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، المعروفة بـ“نوميديا لزول“، من كافة التهم الموجهة إليها وبأحكام مختلفة بالسجن على عدد من المتهمين الآخرين.

وقضت الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، ببراءة نوميديا لزول من كافة التهم الموجهة إليها مع إدانة فاروق بوجملين المعروف باسم ”ريفكا“ ومحمد أبركان المعروف باسم ”ستانلي“ بعقوبة عام سجنا منها 6 أشهر سجنا نافذا إضافة إلى تسليط غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري.

وأوضحت صحيفة ”النهار“ الجزائرية التي أوردت الخبر أنّ ”ريفكا“ استنفد نصف العقوبة 6 أشهر وسيغادر السجن.

ووفق المصدر، تمت إدانة المتهم الرئيسي المدعو أسامة زراقي، وهو مسير الشركتين محل الشبهة، بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وتبرئته من جنحة تبييض الأموال وإدانة والدته التي تعد برلمانية سابقة بعقوبة عام منها 6 أشهر سجنا نافذا، و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

وقضت الدائرة القضائية ذاتها بالسجن لمدة سنة، بينها أربعة أشهر سجنا نافذا بحق بقية المتهمين الذين تم توقيفهم وملاحقتهم قضائيا بتهم التحايل على الطلبة الجزائريين، ووجهت لهم جنح ”التحايل الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة“، إضافة إلى ”جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية“.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن استأنف المتهمون الحكم الصادر ضدهم عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، الذي قضى بإدانتهم بعقوبات متفاوتة تراوحت بين عام و8 سنوات سجنا نافذا، فيما تم إدانة المؤثرة ”إيناس عبدلي“ التي تمت محاكمتها بقسم الأحداث بمحكمة الدار البيضاء (بحكم أنها قاصر) وتم تغريمها بمبلغ 100 ألف دينار جزائري.

وفي 3 آب/أغسطس الجاري، فتحت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، ملف المؤثرين المتورطين في قضية الاحتيال على الطلبة، حيث استمع قاضي الدرجة الثانية إلى أقوال المتهمين، الذين تمسكوا بإنكارهم للوقائع المتابعين بها.

وشهدت جلسة المحاكمة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، انهيار المؤثرة نوميديا لزول، وفقدانها الوعي أثناء سماع التماس النيابة العامة للعقوبة بحقها، وفق ما ذكرته صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.