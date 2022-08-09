السعودية.. القبض على مقيم إسباني تلقى أموالا "مجهولة المصدر"

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم من الجنسية الإسبانية؛ وذلك بعد تلقيه أموالا ”مجهولة المصدر“.

ووفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب الداخلية“، فإن ”شرطة محافظة جدة قامت بإلقاء القبض على مقيم إسباني الجنسية؛ لتلقيه أموالا مجهولة المصدر“.

وأضافت في التفاصيل أن ”المقيم كان قد أودع الأموال تلك في حساب شركة تجارية يعمل فيها وتحويلها إلى خارج المملكة“.

وعثر بحوزة المقيم الإسباني على مبلغ 305,893 ريال (ما يعادل 83 ألف دولار).

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما كانت النيابة العامة قد حذرت في بيان لها من شبهة ”غسيل الأموال“، وأكدت عبر حساباتها في مواقع التواصل أن عدم الإفصاح عن الأموال التي تعادل 60 ألف ريال (16,200 دولار) فأكثر في منافذ المملكة؛ ينطوي على شبهة جريمة غسيل أموال.