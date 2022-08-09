الكويت.. القبض على إيراني تفاخر بـ"قتل السنّة"

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلقاءها القبض على مقيم كان حرض عبر فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي على قتل ”أهل السنّة“.

وأثار مقطع فيديو لشاب يتفاخر بقتل أبناء الطائفة السنية، والتمثيل بهم، استياء نشطاء كويتيين طالبوا وزارة الداخلية في بلادهم بالتحرك، بعد أن أفاد البعض بأن هذا الشاب ”إيراني ويقيم في الكويت“.

وأوضحت ”الداخلية“ في بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”الجهات الأمنية وبعد رصد الفيديو المثير للجدل، والمتداول عبر مواقع التواصل، قامت بضبط المتهم“.

وأكدت أنه ”جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم المعني“، فيما لم تكشف عن هوية المقيم المعني.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر شاب مُلتَح يتكلم في بث مباشر مع متابعيه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وهو يتحدث بتفاخر وسرور عن قتل السنّة.

وقال الشاب في المقطع المجتزأ إن ”قتل السني هو أجمل شيء“، ليزيد على كلامه بأنه ”ليس القتل فقط هو الشيء الجميل إنما قطع الرأس أيضا“.

وبدا الشاب الذي ظهر وهو يتحدث اللغة العربية المكسّرة، وكأنه يوجه حديثه لمتابعين أثاروا استفزازه خلال البث.

وأعاد نشطاء كويتيون تداول المقطع المجتزأ من البث، إذ أفاد البعض بأن هذا الشاب يدعى ”محمد هاشمي وهو من إيران ويعمل في الكويت بالقطاع الصحي“.

وخاطب هؤلاء النشطاء وزارة الداخلية للتأكد من حقيقة إقامة هذا الشاب في الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وإبعاده عن البلاد في حال ثبت أنه مقيم في البلد الخليجي.

وشدد كثير من المدونين على ضرورة التحرك ضد هذا الشاب، واصفين حديثه بأنه ”طائفي ومثير للفتن“.