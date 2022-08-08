مصر.. سيدتان تقتلان طفلا بطريقة بشعة بسبب خلافات مع والده

شهدت محافظة الأقصر المصرية جنوب مصر، جريمة مأساوية في حق طفل 8 سنوات، على يد عمتيه.

وقامت الشقيقتان بقتل ابن شقيقهما انتقاما من الأخير، حيث قامتا بإخفاء الطفل في منزل إحداهما وقتله باستخدام سلاح أبيض “سكين” وإلقاء جثته في مصرف مائي، لخلافات مع والد الطفل القتيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كشفت الأجهزة الأمنية في المحافظة المصرية، الإثنين، ملابسات واقعة مقتل الطفل الذي عُثر على جثته بجوار أحد المصارف المائية بمنطقة المعاريط بنجع جاد الكريم التابعة لقرية المدامود بمركز طيبة شمال الأقصر.

وتعود حيثيات القضية بعدما أُبلغ قسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله، 8 أعوام، عن المسكن، واتهم المُبلغ شقيقتيه، بالتسبب في غياب نجله، وعلل ذلك بوجود خلافات أسرية بينهم.

وألقت السلطات القبض على السيدتين وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهما وبين شقيقهما والد الطفل المجني عليه، وأرشدت إحداهما عن السكين المستخدمة في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين قامتا باستدراج الطفل المتغيب إلى مسكن إحداهما والاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ما أدى إلى وفاته، ثم وضعتا جثته داخل ”كيس“ والاستعانة بأحد الأشخاص، سائق مركبة ”تروسيكل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر”، لنقلها وإلقائها بأحد المجاري المائية.

وضبطت السلطات المتهم الثالث ”سائق المركبة“، وبمواجهته أيد ما سبق، وأرشد عن مكان الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.