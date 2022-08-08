السعودية.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل ارتكبها شاب بحق والدته وخادمتها

كشفت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول جريمة القتل المروعة التي ارتكبها شاب بحق والدته المسنة وخادمتها في مدينة مكة المكرمة.

ووقعت الجريمة ظهر الاثنين في منزل العائلة في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة، حيث أقدم الشاب على قتل والدته الثمانينية وخادمتها.

ووفقاً للصحيفة المحلية، فإن ”القاتل وهو شاب يبلغ 38 عاماً أبلغ الجهات الأمنية بتنفيذ جريمته، ليتم القبض عليه في موقع الجريمة دون أن يقاوم رجال الأمن، الذين توجهوا إلى الشقة التي ارتكبت فيها الجريمة فور تلقيهم البلاغ“.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها إن ”رجال الأمن عثروا على والدة القاتل في غرفة نومها وهي مهشمة الرأس، وعثروا على الخادمة كذلك مهشمة الرأس في المطبخ“.

ووفقاً للاستدلالات الأولية حول الجريمة المروعة، فقد اتضح أن ”الشاب ارتكب جريمته بواسطة مطرقة حديدية“.

وأشارت المصادر إلى أن ”الشاب القاتل يعاني من اعتلالات نفسية وسبق أن تم تدوين عدة محاضر عليه لعقوقه والدته واعتدائه المتكرر عليها“.

وتفاعل مدونون مع حادثة القتل المروعة، حيث توقع البعض أن يكون الشاب من مدمني المواد المخدرة.