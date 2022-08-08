"خوفا من فضيحة ابنتها".. سيدة مصرية تلقي حفيدها في "القمامة"

أقدمت سيدة مصرية على إلقاء حفيدها في ”القمامة“ في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة؛ ”خوفا من فضيحة تلحق بابنتها“، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية يوم الإثنين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن ”الطفل كان نتيجة علاقة غير شرعية بين والدته وابن خالتها، وعقب ولادته بيوم واحد قررت جدته أخذه وإلقاءه في القمامة خوفاً من الفضيحة“.

وبحسب التحقيقات، يعود اكتشاف الجريمة إلى مرور الأهالي بالصدفة بجانب صندوق القمامة ليعثروا على الرضيع، ويسلموه للشرطة.

وبعد فحص كاميرات المراقبة، تبين أن جدة الرضيع هي الفاعلة.

وأفاد شهود العيان بأن “أحد الجيران وشخصا آخر، أثناء عودتهما متأخرين من عملهما، سمعا صوت بكاء الرضيع بجانب صندوق القمامة، وعند اقترابهما من المكان عثرا عليه“.

وعقب ضبطهما من قبل السلطات، اعترفت الأم المتهمة بإلقاء رضيعها في القمامة بمساعدة والدتها، وأنها ”تطلقت من زوجها منذ فترة، ثم ارتبطت بعلاقة غير شرعية بابن خالتها“.

وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق إن ”عشيقها سجن عقب العلاقة معها، وعلمت بعد ذلك بحملها منه وكانت عاجزة عن التصرف“.

وأضافت أن ”والدتها لم تعلم بالأمر إلا بعدما لاحظت حجم بطنها في الشهور التي سبقت الولادة، وفي يوم الواقعة، عندما أنجبت الطفل، قررت والدتي أخذ الطفل وإلقاءه في أي مكان خوفا من الفضيحة“.