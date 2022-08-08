يمنية تقتل زوجها وتخفي جثته وتشارك في البحث عنه

أقدمت امرأة يمنية على قتل زوجها وإخفاء جثته بمكان لتربية الحيوانات، قبل أن تشارك في البحث عنه؛ لإبعاد الشبهة عن نفسها.

ووفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، فقد قتلت امرأة من محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء زوجها بطريقة مروعة، ليلة عيد الأضحى الماضي، وأبلغت عن اختفائه.

وفي التفاصيل، فإن المرأة الخمسينية من أهالي قرية صُفارة (مديرية مغرب عنس) أقدمت على قتل زوجها ودفن جثته في إسطبل الأبقار داخل منزلهم، وظل الزوج مدفونًا هناك حتى تم اكتشافه، يوم أمس الأحد، بعد بحث مضنٍ عنه من قبل أسرته، بمن فيها زوجته التي ظلت تدعي البحث عنه.

وعزت وسائل إعلام عدة، سبب إقدام الزوجة على قتل زوجها بهذه الطريقة البشعة إلى طمعها في ممتلكات زوجها الذي كان قد تزوج بامرأة أخرى فخافت أن ينجب أطفالًا يقاسمون أولادها الميراث، وفق ما نقله موقع ”يمن تايم“.

وقبل أشهر، أقدمت امرأة على قتل زوجها في محافظة ذمار وقامت بإحراق جثته والتمثيل بها إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.