خطف وضرب وتصوير.. خلاف مالي يقود آسيويين للسجن في الإمارات

خففت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حكما كان قد صدر بحق آسيويين، أدينا بالاشتراك مع آخرين هاربين، بخطف أحد الأشخاص.

وكان المتهمان قد احتجزا المخطوف وقيداه واعتديا عليه بالضرب لمدة 7 أيام في مقر سكنهما، كما صوراه وأرسلا مقطع فيديو لأسرته لإجباره على رد دين بـ20 ألف درهم.

وجاء قرار محكمة الاستئناف بتخفيف حكم كانت قد قضت به محكمة أول درجة من الحبس لمدة عام، إلى الحبس لمدة 6 أشهر، مع تأييد الإبعاد عن الدولة.

وبحسب صحيفة ”الخليج“، ترجع تفاصيل القضية إلى شباط/ فبراير الماضي، عندما تقدم شخص للشرطة ببلاغ أفاد فيه بأن ابن عمه محتجز داخل شقة ويتعرض للاعتداء بمنطقة ”عيال ناصر“ في دبي.

وجاء في إفادة المبلغ أنه ”تلقى مقطع فيديو من أحد أفراد أسرته في موطنه يطلب منه مساعدة قريبه، حيث يظهر ابن عمه مقيدا داخل شقة ويتعرض للاعتداء من قبل أشخاص من نفس جنسيته“.

وأضاف الشاكي في التحقيقات أنه ”تلقى مع مقطع الفيديو رسالة بإحداثيات مكان الاحتجاز“، فيما جمعت الشرطة الاستدلالات وتعرفت إلى المشتبه فيهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن ”فريقا من التحريات ضبط المشتبه فيه الأول وأقر باحتجازه شخصا من جنسيته بالاشتراك مع آخرين، وأقر باحتجاز المجني عليه في شقته بسبب خلاف مالي بينهما“.

وأضاف: ”تم الانتقال إلى مقر سكنه ووجد المشتبه فيه الثاني برفقة المجني عليه الذي كان مقيد القدمين بسلسلة حديدية موصولة بسرير ويظهر عليه أثر الاعتداء والضرب“.