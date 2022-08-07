الإعدام لمصرية قتلت زوجها بمساعدة عشيقها الحلاق

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام ربة منزل وعشيقها بعد قيامهما بقتل زوج السيدة والتخلص من جثته بعدما نشأت بينهما علاقة غير شرعية.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز طهطا، بمحافظة سوهاج (صعيد مصر – جنوب) عندما وجهت النيابة العامة لربة منزل (37 عاما) وعشيقها (33 عاما) ويعمل حلاقا، تهمة قتل زوج السيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وبحسب التفاصيل، قام المتهم الثاني بالتوجه لمكان وجود المجني عليه وانهال على رأسه بعصا أثناء نومه، حال تواجد المتهمة الأولى بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله حتى يتزوجا، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكانت أجهزة الأمن بسوهاج تلقت بلاغًا، بالعثور على أحد الأشخاص ويقيم بنزلة عمارة في مركز طهطا جثة هامدة داخل الزراعات بذات الناحية، وبمناظرة الجثمان تبين إصابته بجرح قطعي بالرأس من الخلف وكدمة بالعين اليسرى.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية زوجة المجني عليه، وعشيقها الذي يقيم بناحية الدويك دائرة مركز طما، والذى تربطه علاقة آثمة بزوجة الضحية عن طريق التواصل بالهواتف المحمولة.