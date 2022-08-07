خليجية "سكرانة" تعتدي على شرطية بحرينية

اعتدت سيدة خليجية وهي في حالة سكر شديد بالضرب على شرطية بحرينية، على شاطئ أحد الفنادق.

وذكرت صحيفة ”أخبار الخليج“، اليوم الأحد، أن محكمة بحرينية قضت بحبس المتهمة لمدة سنة وتغريمها 100 دينار وإبعادها عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وحول تفاصيل الواقعة، قالت الصحيفة، إن ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬النسائية توجهت إلى شاطئ أحد الفنادق فور ورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين امرأتين، حيث شوهدت المتهمة وهي ترتدي ملابس البحر وكانت تحت تأثير الكحول في حالة سكر شديد.

وأضافت الصحيفة أن المتهمة طلبت من الشرطية إعطاءها هاتفها للحديث مع والدها إلا أن الشرطية ردت عليها بأنه لا يمكنها الحديث مع والدها وعليها التوجه إلى الإدارة الأمنية.

وحاولت الشرطية‭ ‬تغطية‭ ‬جسد‭ ‬المتهمة‭ ‬برداء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة قبل التوجه إلى الدورية الأمنية إلا أنها كانت ترفض وتقوم بإلقائه على الأرض؛ فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الشرطية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توجهت‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الدورية، بحسب الصحيفة‭.

وأشارت الصحيفة إلى أن ‬المتهمة‭ ‬قامت‭ ‬بسب‭ ‬الشرطية‭ ‬أثناء‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمنية‭ ‬بألفاظ‭ ‬نابية،‭ ‬وعند‭ ‬وصول‭ ‬الدورية‭ ‬حاولت‭ ‬المتهمة‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬والهرب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشرطية‭ ‬أمسكتها‭ ‬من‭ ‬الخلف،‭ ‬وحاولت‭ ‬إدخالها‭ ‬المبنى،‭ ‬فسقطت‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وقامت‭ ‬المتهمة‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬الشرطية‭ ‬وسبها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

و‬أنكرت‭ ‬المتهمة خلال التحقيقات التهم الموجهة إليها، ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تتذكر‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬السكر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬فيها.

‬بينما‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الشرطية‭ ‬تعرضت‭ ‬لإصابة‭ ‬رضية،‭ ‬فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمة‭ ‬أنها‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬هي‭ ‬رئيس‭ ‬عرفاء‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتها‭ ‬لوظيفتها،‭ ‬ورمت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬والرائد‭ ‬بألفاظ نابية‭.‬