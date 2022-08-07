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البحرين.. محتال يستولي على مقتنيات لمواطنة بـ105 آلاف دولار
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 10:09 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 10:25 GMT

البحرين.. محتال يستولي على مقتنيات لمواطنة بـ105 آلاف دولار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة الجنوبية في البحرين، القبض على متهم، احتال على مواطنة، واستولى على مقتنيات لها. وبحسب ما نشرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، فإن

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المصدر: إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة الجنوبية في البحرين، القبض على متهم، احتال على مواطنة، واستولى على مقتنيات لها.

وبحسب ما نشرت صحيفة ”أخبار الخليج“ البحرينية، فإن المتهم البالغ من العمر 49 عامًا، ”أقدم على الاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة اتصال من سيدة بحرينية تبلغ من العمر 63 عامًا“.

وأضافت الصحيفة أن قيمة المسروقات بلغت أربعين ألف دينار بحريني (أكثر من 105 آلاف دولار).

وأشارت مديرية المحافظة الجنوبية، إلى أن المتهم من أصحاب السوابق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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