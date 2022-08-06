السعودية.. توقيف 7 مواطنين شاركوا بمشاجرة جماعية

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على 7 مواطنين شاركوا في مشاجرة جماعية بمنطقة الرياض، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صفحة ”أخبار السعودية“ عبر ”تويتر“، أن ”شرطة الرياض قبضت على 7 مواطنين ظهروا عبر فيديو في مشاجرة بينهم في مكان عام، وأحالتهم للنيابة العامة“.

شرطة الرياض تقبض على 7 مواطنين ظهروا عبر فيديو في مشاجرة بينهم في مكان عام، وإحالتهم للنيابة العامة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 6, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها تعاملت مع بلاغ حول وقوع مشاجرة بين 3 أشخاص في إحدى مناطق المملكة، حيث تبين أن المشاجرة بسبب حادث مروري قبل 4 أشهر.

وقالت وزارة الداخلية إنه ”تم القبض على المعتدين على المواطن، وهم رجلان وامرأة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة“.