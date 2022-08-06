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منوعات

السعودية.. توقيف 7 مواطنين شاركوا بمشاجرة جماعية
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 16:30 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 17:05 GMT

السعودية.. توقيف 7 مواطنين شاركوا بمشاجرة جماعية

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على 7 مواطنين شاركوا في مشاجرة جماعية بمنطقة الرياض، وفق وسائل إعلام محلية. وذكرت صفحة "أخبار السعودية" عبر "تويتر"، أن "شرطة

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المصدر: فريق التحرير

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على 7 مواطنين شاركوا في مشاجرة جماعية بمنطقة الرياض، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صفحة ”أخبار السعودية“ عبر ”تويتر“، أن ”شرطة الرياض قبضت على 7 مواطنين ظهروا عبر فيديو في مشاجرة بينهم في مكان عام، وأحالتهم للنيابة العامة“.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها تعاملت مع بلاغ حول وقوع مشاجرة بين 3 أشخاص في إحدى مناطق المملكة، حيث تبين أن المشاجرة بسبب حادث مروري قبل 4 أشهر.

وقالت وزارة الداخلية إنه ”تم القبض على المعتدين على المواطن، وهم رجلان وامرأة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة“.

 

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