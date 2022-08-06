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منوعات

مصري يقتل زوجته وابنتها بمساعدة شقيقه
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2022 10:49 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2022 11:35 GMT

مصري يقتل زوجته وابنتها بمساعدة شقيقه

كشفت وزارة الداخلية في مصر لغز العثور على جثتين لسيدة وابنتها في إحدى المناطق الجبلية في محافظة البحر الأحمر. وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المتهمين

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المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

كشفت وزارة الداخلية في مصر لغز العثور على جثتين لسيدة وابنتها في إحدى المناطق الجبلية في محافظة البحر الأحمر.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، حيث تبين أن وراء الواقعة زوج المجني عليها وشقيقه.

وتضمن بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاصيل الواقعة التي تعود إلى بلاغ لقسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر بالعثور على جثتين ”ملفوفتين بملاءتين“ بإحدى المناطق الجبلية، إحداهما بها آثار إصابات طعن بالصدر.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما وتبين أنهما ”ربة منزل وابنتها“.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الأولى وشقيقه. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ما أدى إلى ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهما بالاعتداء على المجني عليها الثانية بسلاح أبيض وقام الآخر بكتم أنفاس المجني عليها الأولى حتى فارقتا الحياة.

وتم التخلص من جثتيهما بمكان العثور عليهما، وذلك لوجود خلافات بين المجني عليهما ووالدة المتهمين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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