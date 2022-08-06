كانت بطريقها للإمارات.. تركيا تحبط تهريب 75 ألف حبة كبتاغون مخبأة بآلات لتقطيع الخبز

أعلنت السلطات التركية، مساء أمس الجمعة، ضبط 75000 حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب مانقلته وكالة إخلاص التركية.

وذكرت الوكالة أن مديرية جرائم المخدرات في اسطنبول تلقت معلومات استخبارية تفيد بوجود شحنة حبوب من المخدرات سيتم إرسالها إلى أبوظبي، من قبل شركة في منطقة باغجيلار في اسطنبول.

وقالت الوكالة إن أجهزة الأمن قامت بتقييم المعلومات الاستخباراتية، وتوجهت فرقة من شرطة مكافحة المخدرات إلى مكان فرع الشركة، حيث داهمته وقامت بتفتيش مستودع البضائع بدقة.

وأضافت الوكالة أنه خلال العملية كشف الكلب البوليسي الذي يدعى ”بوزو“ مكان حبوب المخدرات والتي خبئت في آلات تقطيع الخبز وتم تغليفها جيداً بأكياس النايلون، حيث ضبطت السلطات 75 ألف حبة كبتاغون.

وبدأت الشرطة بالتحقيق في القضية والبحث عن المشتبه به، حيث قامت بفحص سجل الكاميرات في مستودع الشركة.

وتشهد تركيا تزايدا في تجارة وتهريب المخدرات. وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، قال في أبريل الماضي إنه في تركيا تمت مصادرة 21 في المائة من الهيروين المضبوط في العالم في عام 2019 و 62 في المائة من الهيروين المضبوط في أوروبا.

وسبق لسادات بيكير، زعيم المافيا التركي الذي يعيش خارج البلاد أن اتهم مسؤولين حكوميين بينهم وزراء بالاتجار بالمخدّرات. وقد ذكر زعيم المافيا، اسم نجل بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في تركيا قبل إلغاء هذا المنصب، كشخصية رائدة في هذا المجال، إلا أن يلدريم نفى أن يكون نجله إركام قد تورّط في مثل هذه العمليات.

ورغم الطلبات المتكررة للأحزاب المعارضة للرئيس التركي بإجراء تحقيقات بشأن مزاعم زعيم المافيا حول تورط مسؤولين حكوميين في ارتكاب جرائم منظمة، بالإضافة للاتجار بالمخدرات، فإن السلطات لم تقدم على أي تحقيقات في هذا الشأن.