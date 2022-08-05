المغرب..مخمور يحطم سيارات بوساطة جرافة

ألقت السلطات المغربية القبض، فجر الجمعة، على شخص حطّم مجموعة من السيارات باستعمال جرافة ضخمة، وهو في حالة سكر، بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر توجيه تهمة ”السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير بوساطة آلة حفر“، للمتهم البالغ من العمر 25 عاما.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، مقطع فيديو يصور الواقعة التي سجلت حوالي الرابعة صباحا، وترتب عنها تحطيم 4 سيارات، التي كانت مركونة بحي سيدي مومن القديم.

وكان السائق سيشرع في تحطيم الشقق السكنية، حسب شهود عيان، لولا تدخل السكان وشلهم حركته، واستدعاء رجال الأمن.

وتدخلت دوريات الشرطة وأوقفت المتهم، الذي تبين أنه استولى على آلة الحفر التي كان مكلفا بحراستها، ومفتاحها بحوزته.

وذكر موقع ”هسبريس“ المغربي، استنادا إلى مصادر أمنية، إن الفاعل ”يشتغل في ورش للبناء، ودخل في خلاف مع أحد الأشخاص لأسباب تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن يقوم تحت تأثير حالة سكر بالاستيلاء على هذه الآلية واستعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، متسببا في خسائر مادية فقط دون تسجيل أية إصابات بالأرواح“.

وذكر حارس المكان في تصريح للإعلام المحلي، أن الفاعل حطم الكشك الذي يجلس بداخله خلال فترة عمله، كما قام على الساعة الثانية صباحا، بالحفر في بقعة مجاورة.

وأكدت سيدة من بين السكان، أن الخسائر كانت ستكون أكبر وأخطر لولا تدخل السكان وتوقيفهم الشاب الذي كان في حالة هيجان، كما حمدت الله على أن الحادثة لم تسبب خسائر في الأرواح.

وما يزال المشتبه به محبوسا على ذمة التحقيق، حتى نهاية التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذلك تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.