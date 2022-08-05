الغيرة القاتلة.. امرأة تتسبب بوفاة 46 شخصًا لشكها بصديقها

تسببت امرأة تايوانية بوفاة 46 شخصًا حرقًا بعدما اشتعلت النيران في مبنى سكني جراء تركها بخورًا مشتعلًا على أريكة في شقة صديقها؛ لشكها بكونه يخونها.

السيدة المذكورة نجت من عقوبة الإعدام، يوم الجمعة (5 أغسطس)، حيث صدر بحقها حكم بالسجن مدى الحياة.

وفي التفاصيل، ذكر موقع ”سي إن آي“ الإخباري المهتم بشؤون آسيا، أن امرأة تايوانية أشعلت حريقًا يعد الأكثر دموية منذ عقود في الجزيرة، بعد شكها بصديقها.

وأوضح أن الحريق اندلع، أكتوبر الماضي، في مدينة كاوشيونغ الجنوبية لساعات بعدة طوابق من مبنى سكني متهدم من 13 طابقًا، مما أسفر عن مقتل 46 شخصًا وإصابة 41.

وقالت السلطات إن الحريق بدأ عندما تركت المتهمة هوانغ كي كي (51 عامًا) رماد بخور غير منطفئ على أريكة قبل مغادرة المبنى.

ووجهت إلى هوانغ اتهامات بالقتل، وإشعال الحرائق، في يناير / كانون الثاني، وسعى المدعون إلى إعدامها.

وقال ممثلو الادعاء إنها أشعلت النار عمدًا ”لإحراج“ صديقها ، الذي اشتبهت بأنه يخونها، ولم تبدِ أي ندم على أفعالها.

وأدانت محكمة منطقة كاوشيونغ، يوم الجمعة، هوانغ بتهمة الحرق العمد، والإهمال الذي أدى إلى الموت، وحكمت عليها بالسجن مدى الحياة.

وقالت المحكمة في بيان: ”لم يكن لدى المدعى عليه دافع لإلحاق الضرر بالسكان الآخرين في المبنى.. جريمة القتل لم تصمد لأنها لم تتسبب عن عمد“ في وقوع الوفيات.

واعترفت ”هوانغ“ بإضاءة بخور خشب الصندل لطرد الباعوض، لكنها أدلت بأقوال غير متسقة بشأن ما فعلته قبل مغادرة غرفتها، بحسب المدعين.

وادعت في البداية أنها ألقت البخور في سلة المهملات، لكنها قالت لاحقًا إنها لا تتذكر ما فعلته.

وسلط الحريق الضوء على المخاوف بشأن تراخي معايير السلامة في تايوان، وكشف الظروف المعيشية السيئة لكبار السن في مجتمع يتقدم في العمر بسرعة.

وقال المدعون إنهم سيستأنفون الحكم.