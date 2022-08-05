السعودية.. القبض على "نصاب تبوك" وابنته

ألقت الجهات الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، القبض على ”نصاب تبوك“ وابنته، وذلك تنفيذًا لأمر قاضٍ بالحبس في حقهما؛ إثر عمليات نصب مالية خلال بيع العقارات، بحسب صحيفة ”سبق“ السعودية.

وجرى ضبط المذكور وابنته ”بعد تهربه من العدالة؛ وذلك تنفيذًا لأمر قاضي التنفيذ بالحبس والقبض عليه وعلى ابنته؛ لوجود مطالبات بمبالغ مالية ضخمة قاموا بالاستيلاء عليها من خلال بيع العقارات“، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه ”تم القبض على المتهم بعد عمليات بحث عنه في منزله صباح اليوم، مختبئًا فوق سطح إحدى الغرف المهجورة، وتم إيقافه لعرضه على قاضي التنفيذ، والنظر في التهم الموجهة له“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي سعودي مطلع قوله: ”قام المتهم، المعروف بنصاب تبوك، بنشر إعلانات وهمية لعقارات مزيفة للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمعاونة ابنته، حيث تلقى مبالغ مالية من وراء تلك الإعلانات الوهمية، وكانت ابنته قد دخلت السجن لمدة شهرين ثم غادرته، لتستمر في عمليات جلب المستهدفين للقيام باستغلالهم والنصب عليهم“.

وطالب مغردون خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل السلطات السعودية بسرعة القبض على ”الرجل وابنته“ على خلفية اتهامهما بالتورط في قضايا نصب في مشاريع عقارات وأراض غير حقيقية.

يذكر أن وسم ”نصاب تبوك وابنته“ تصدر منصة التواصل ”تويتر“، حيث تفاعل المغردون معه، وأكدوا أن ”النصاب“ قد استولى على أموال المواطنين، خاصة في منطقة تبوك في شمال المملكة، دون وجه حق.