الكويت.. الشرطة تبحث عن "مجهول" اعتدى جنسيا على طفلين شقيقين

أفادت وسائل إعلام كويتية يوم الجمعة، أن الشرطة تكثف من تحرياتها لضبط شخص مجهول ”اعتدى جنسيا“ على طفلين شقيقين.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، عن مصدر أمني قوله، إن سيدة من الجنسية السورية، وهي والدة الطفلين المعنيين، ”تقدمت ببلاغ لمركز شرطة الجهراء برفقة طفليها، الأول يبلغ من العمر 12 عاما والثاني يبلغ من العمر 11 عاما“.

وأضاف المصدر، أن السيدة ”أبلغت عن تعرض طفليها لاعتداء من قبل مجهول، وذلك في ساعة متأخرة من الليل“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”المعتدي استدرج الطفلين من أمام منزلهما أثناء لعبهما ليلا إلى مكان غير مأهول، ليقوم بالاعتداء عليهما“.

وإثر البلاغ، أحيل الطفلان إلى الطب الشرعي لتوثيق الاعتداء الذي تعرضا له، فيما تم تصنيف القضية ”كهتك عرض قاصر بالإكراه“، وفق المصدر ذاته.

وبين أن ”التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى هوية المعتدي، فيما لم يتم التعرف على الوسيلة التي تمكن من خلالها باستدراج الطفلين إلى مكان غير مأهول وتنفيذ جريمته“.