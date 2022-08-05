مصر.. حبس 3 ممرضات بقضية تسريب فيديو جثة نيرة أشرف

قررت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، حبس 3 من طاقم التمريض بمستشفى المنصورة العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف وتسريب الفيديو.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مساء يوم الإثنين الماضي، فيديو للطالبة المغدورة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة يوم 20 حزيران/ يونيو الماضي، من داخل المشرحة.

وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها عند الاعتداء عليها.

وأثار نشر الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل، مطالبين بالكشف عن هوية مصور المقطع ومحاكمته.

وتقدم محامي الطالبة ببلاغ عاجل للنيابة ضد مستشفى طوارئ المنصورة التي نقلت إليها الجثة عقب الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمات من طاقم التمريض في المستشفى، لتصدر بعدها نيابة أول المنصورة قرارا باحتجاز الممرضات على ذمة التحريات.

ولاحقا، أصدرت نيابة أول المنصورة قرارها بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.