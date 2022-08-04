الكويت.. العثور على جثة مجهولة الهوية في مدرسة مهجورة

عثر رجال الأمن العام والمباحث في الكويت، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على جثة مجهولة الهوية في مدرسة مهجورة بمحافظة الجهراء.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن ”الجثة تعود لشاب، ويبدو أن وفاته حديثة لعدم انبعاث رائحة عفن من الجثة“.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بـ“المطلع“، أن ”رجال الأمن توجهوا إلى المدرسة المهجورة عقب تلقيهم بلاغا بشأن الجثة وتم إبلاغ وكيل النيابة العامة بشأنها“.

وسيتم رفع الجثة عقب أخذ موافقة النيابة العامة لأخذ بصمة تعريفية لها وتحديد سبب الوفاة.

ولم يتضح إن كان هناك علامات تشير إلى تعرُض الشاب للتعذيب والضرب أم لا.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، في الأعوام القليلة الماضية عدة جرائم قتل راح ضحيتها نساء ورجال في ظروف مختلفة.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة ”القبس“ في آذار/ مارس الماضي، فقد سجلت الكويت منذ مطلع عام 2021 حتى شباط/ فبراير من العام الجاري، 30 جريمة قتل عمد، لأسباب مختلفة منها ”الانتقام والطمع المالي والثأر والمشاجرات وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية“.