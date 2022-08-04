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الأمن الأردني يستعين بزي شركة توصيل لضبط مطلوب خطير
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2022 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 21:25 GMT

الأمن الأردني يستعين بزي شركة توصيل لضبط مطلوب خطير

كشفت مديرية الأمن الأردنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر من خلاله لحظة القبض على مطلوب خطير. وردت مديرية الأمن العام في بيانها

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المصدر: فريق التحرير

كشفت مديرية الأمن الأردنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر من خلاله لحظة القبض على مطلوب خطير.

وردت مديرية الأمن العام في بيانها على الفيديو الذي وصفه نشطاء التواصل الاجتماعي بأنه كمين نفذه رجال البحث الجنائي للقبض على مطلوب خطير.

وأكدت إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام أن ”من ظهر في هذا الفيديو مرتدياً زي إحدى شركات التوصيل هو بالفعل أحد نشامى البحث الجنائي، ضمن مهمة لإلقاء القبض على مطلوب قام بسلب أحد الأشخاص تحت التهديد“.

وأوضحت ”إدارة البحث الجنائي“ أنها وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، التي حددت تحركات المشتبه به، نفذت الكمين الذي أفضى لإلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنها ”تلجأ لهذا النوع من الكمائن انسجاماً مع فلسفة العمل الأمني والتعليمات الصادرة بتنفيذ مهام البحث والتحري وإلقاء القبض على المجرمين بوسائل وأساليب ذكية يتم تنفيذها بكفاءة وسرعة، مع تجنب أي خسائر مادية أو بشرية محتملة بين رجال الأمن أو المواطنين“.

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