تاريخ النشر:
04 أغسطس 2022 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 13:10 GMT
الادعاء الروسي يطلب سجن اللاعبة الأمريكية غراينر تسع سنوات ونصف
طلب الادّعاء الروسي، الخميس، أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر تسع سنوات ونصف؛ بتهمة تهريب المخدرات، بحسب وكالة "فرانس برس". وقال المدّعي العام
طلب الادّعاء الروسي، الخميس، أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر تسع سنوات ونصف؛ بتهمة تهريب المخدرات، بحسب وكالة ”فرانس برس“.
وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو: ”أطلب من المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستة أشهر“، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارًا).