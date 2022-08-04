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الادعاء الروسي يطلب سجن اللاعبة الأمريكية غراينر تسع سنوات ونصف
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2022 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2022 13:10 GMT

الادعاء الروسي يطلب سجن اللاعبة الأمريكية غراينر تسع سنوات ونصف

طلب الادّعاء الروسي، الخميس، أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر تسع سنوات ونصف؛ بتهمة تهريب المخدرات، بحسب وكالة "فرانس برس". وقال المدّعي العام

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المصدر: فريق التحرير

طلب الادّعاء الروسي، الخميس، أن تُسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر تسع سنوات ونصف؛ بتهمة تهريب المخدرات، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو: ”أطلب من المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستة أشهر“، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارًا).

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