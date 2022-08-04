الأردن... ضبط فتاة أجبرها والدها على التسول

ضبطت الجهات المختصة في الأردن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما أجبرها والدها على التسول، بالقرب من إحدى الإشارات الضوئية في منطقة ”دير غبار“ في العاصمة عمّان.

وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه تبين وبعد إجراء دراسة اجتماعية للفتاة، أن والدها من أصحاب السوابق الجرمية، ولديه 22 قيدا جرميا مختلفا ومتنوعا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وقالت الوزارة إن الفتاة أكدت لهم أن حلمها كان الذهاب إلى المدرسة، لكن طمع والدها ورغبته بتوفير المال وجمعه، دفعه لإجبارها على التسول، إذ أخذ منها مبلغ 20 دينارا قبل ضبطها من قبل كوادر وحدة مكافحة التسول في الوزارة، حيث يبقى على مقربة منها لغايات مراقبتها في أثناء عملية التسول.

وأضافت الوزارة أنها ألحقت الفتاة في مركز رعاية وتأهيل الفتيات المتسولات التابع للوزارة، حيث تخضع الفتاة لخدمات تعديل السلوك، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة المنهجية واللامنهجية.

كما أكدت الوزارة أن قصة هذه الفتاة ليست الوحيدة، بل يوجد قصص مشابهة لها وهن ضحية من ضحايا التسول والاستغلال.

ودعت الوزارة، المواطنين لعدم التعاطف مع المتسولين أو منحهم النقود، للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة المجتمعية السلبية، والتقليل من انتشارها وعدد ضحاياها، بحسب البيان الصحفي.