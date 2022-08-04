إحالة سعودي للمحكمة بعد إيهامه النساء بوظائف لاستغلال ثبوتياتهن في "الابتزاز"

فتحت نيابة الآداب في المملكة العربية السعودية تحقيقا مع مواطن بعد ثبوت احتياله على عدد من النساء الباحثات عن العمل، ووجهت بإحالته إلى المحكمة.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن المواطن عمد إلى التواصل مع النساء واستدراجهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن.

وادعى المواطن أنه بحاجة للبيانات الخاصة والصورة الشخصية للراغبات في العمل، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، والتي يقوم بتخزينها لاحقا على هاتفه الجوال، ثم عمل على ابتزاز النساء لأغراض سيئة.

وجرى إيقاف المواطن المحتال وإقامة الدعوى العامة بحقه، لإيقاع العقوبات المقررة ضده.

وأكد مصدر للصحيفة ”على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف“.

وأهاب المصدر بالجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.

وشدد في الوقت ذاته على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الاحتيال بكافة صوره وأشكاله، وأن من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم؛ فسيتم إحالته للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه.