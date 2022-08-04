البحرين.. حكم بحبس "ريتاج الكويتية" بعد فيديو "خادش للحياء"

قضت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين بمعاقبة سيدة خليجية، قيل إنها من الجنسية الكويتية، بالسجن مدة شهر و‭‬كفالة‭ ‬100‭ ‬دينار (نحو 265 دولارا أمريكيا)‭ ‬لوقف‭ ‬التنفيذ، ‬عن‭ ‬تهمة‭“ ‬الإتيان‭ ‬علنا‭ ‬بفعل‭ ‬مخل‭ ‬بالحياء“ بعدما ظهرت في مقطع‭ ‬ترتدي‭ ‬ملابس‭ ‬مخلة‭ ‬بالآداب‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الملاهي‭ ‬الليلية.

وبحسب صحيفة ”أخبار الخليج“ البحرينية، فإنه تمت إدانة السيدة، عن مقطع فيديو ”مخل بالآداب“، دون الإشارة لاسمها، في حين أشارت مصادر إلى أنها ”ريتاج الكويتية“.

وبرأت المحكمة المشهورة الكويتية من تهمة إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، كما برأت المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.

وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة إن ”النيابة العامة تعكف على دراسة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه في الاستئناف“.

وكانت المتهمة قد أقرت، في وقت سابق، بصحة المقطع وبقيامها بنشره في التحقيقات، كما تم استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق وبإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وأثار الفيديو المعني جدلا، بعد نشره من قبل الحساب المعروف باسم ”شنينة“ عبر ”سناب شات“ ويظهر السيدة المعنية وهي تبرز جسدها من الأسفل، وقد ارتدت تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.

وعلقت السيدة، التي ذكر الحساب أن اسمها ”ريتاج“، أن ”هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها“، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت ”ريتاج“ الكويتية: ”بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وانا البس شذي بشغلي شحالكم والله شحالكم“.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: ”تعقيباً على مقطع مصور متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن أعمالًا منافية للآداب العامة (مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب)، التحريات تسفر عن القبض على امرأة (45 عاما)“.

وأوضحت أن ذلك تم ”بعد تحديد هويتها وتورطها بارتكاب أعمال مخالفة للقانون، وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة“.