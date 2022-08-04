بهدف تأديبها.. مصري يضرب طفلته حتى الموت

لقيت طفلة مصرية تبلغ من العمر 9 سنوات حتفها، الأربعاء، بعد أن تعرضت للتعذيب على يدي والدها الذي ضربها، بذريعة تأديبها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في العاصمة القاهرة بلاغا مفاده مقتل طفلة في ظروف غامضة في دائرة قسم شرطة عين شمس شرق القاهرة، ليتبين للشرطة التي انتقلت لمكان الجريمة وجود جثة الطفلة مريم، وعلى جسدها آثار تعذيب.

وكشفت السلطات الأمنية أنه بعد الفحص والتحريات، فقد تأكدت أن والد الطفلة هو من قتلها بعد تعذيبها.

وقد أقر والد الفتاة بارتكاب الجريمة عقب ضبطه، قائلا إنه ”لم يقصد قتلها بل كان يؤدبها“.

وكشفت المناظرة الأولية لفريق النيابة العامة، لجثة الطفلة ضحية التعذيب على يد والدها، عن وجود سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضت له قبل وفاتها.

كما تبين من مناظرة النيابة أيضا من خلال الكشف الطبي المبدئي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب تعرض الطفلة للضرب المبرح الذي أصاب كافة أنحاء جسدها الهزيل.