السعودية.. توجيهات بإحالة قضية تعذيب خادمة للنيابة العامة

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإحالة قضية تعرض عاملة منزلية للاعتداء والضرب من قبل ثلاث سيدات ورجل إليها.

وبحسب صحيفة ”المدينة“ المحلية“ فقد قال مصدر في النيابة العامة إنه تم توجيه جهة الضبط المختصة باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال بشكل عاجل وإحالة القضية للنيابة العامة.

كما وجهت النيابة العامة كذلك بإحالة العاملة إلى دار الإيواء المختصة لتلقي الرعاية اللازمة.

وكشف المصدر أن ”العاملة المنزلية المعنية هاربة من صاحب العمل الأصلي ”كفيلها“، وتعمل لدى الجناة دون مستند نظامي، ما أتاح لهم استغلالها والاعتداء عليها وإخراجها خارج المنزل دون منحها أياً من حقوقها“.

وكان أمن منطقة حائل قد فتح تحقيقا لكشف ملابسات واقعة ”الاعتداء العنيف“ على عاملة و“تعذيبها“ و“حرمانها من أجرها“.

وبحسب الصحيفة السعودية، فقد باشرت شرطة ”عيرف“ في حائل الوقوف على تداعيات الحادثة على العاملة، التي تحمل جنسية آسيوية.

جاء ذلك بعد أن ”وصلت الخادمة إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام، إثر تعرضها لنزيف حاد في منطقة الرأس، بسبب اعتداء عنيف“.

وأفادت الصحيفة بأن ”3 سيدات وشابا اعتدوا بالضرب على العاملة، التي تعمل في منزلهم منذ 3 سنوات ونصف السنة، بذريعة عدم قيامها بتنظيف إحدى الغرف بالشكل المناسب“.

ونقلت عن مصدر طبي قوله إن ”العاملة فور وصولها قبل نحو 12 يوما إلى قسم الطوارئ تم تحويلها لقسم العناية المركزة في المستشفى نتيجة تعرضها لنزيف في منطقة الرأس“.

وأشار المصدر إلى أنه ”بعد مرور أربعة أيام استقرت حالتها الصحية وتم نقلها لقسم الجراحة ولا تزال تتلقى العناية اللازمة“.

وقالت العاملة، التي تدعى ”جيوان“، إنها تعرضت للتعذيب بدءا من الحرق في جسدها إلى الضرب المبرح بشكل مستمر.

وأضافت أن ”إحدى السيدات في المنزل قامت بقص شعرها وإخفاء صور أطفالها“.

وبينت أنها ”لم تتسلم مرتباتها البالغة 44 ألف ريال (11,880 دولارا) منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، إلى جانب حرمانها من التواصل مع أسرتها طوال تلك الفترة“.