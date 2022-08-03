تطورات جديدة بقضية تسريب فيديو جثة نيرة أشرف

كشفت النيابة العامة المصرية، عن تفاصيل تتعلق بتسريب فيديو جثة الطالبة نيرة أشرف، مشيرة إلى تورط ممرضة أخرى في القضية.

وكانت السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية في مصر، قبضت الأربعاء، على ممرضة تعمل بمستشفى طوارئ المنصورة، بتهمة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه رصدت ”منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تصويرا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، تم التقاطه بأحد المستشفيات“.

وأضاف البيان أن ”النيابة المختصة تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها“.

وتابع البيان أن والد نيرة ”أرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات“.

واستطردت النيابة بالقول، إنه ”بالانتقال إلى مستشفى المنصورة العام القديم، تم الاطلاع على كافة المستندات الرسمية المتعلقة بحالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى“.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ”استدعاء والد المجني عليها لسماع شهادته، واستدعاء مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها“.

وواصل البيان: ”تم تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير“.

واختتمت النيابة بيانها بالقول إنه ”باستدعاء الممرضتين أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجار -بناء على ذلك- عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات“.