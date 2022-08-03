معاقبة كويتي لاعتدائه على والده المسن‎‎

قضت محكمة الجنح المفوضة في الكويت، الأربعاء، بسجن مواطن 6 أشهر، عقب إدانته بالاعتداء على والده المسن وصفعه على وجهه.

واعتبرت المحكمة أن ”عقوق الوالدين جريمة لا تُغتفر، والتعدي عليهما عمل شنيع يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق والقانون“.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، تمت محاكمة الشاب بناءً على شكوى قدمها ضده والده في وقت سابق، إذ قال الوالد في الشكوى إن ”ابنه صرخ في وجهه واعتدى عليه بالضرب عقب أن طالبه بالانضباط في السلوك وعدم إزعاج الجيران“.

وفي آذار/ مارس الماضي، أقدم شاب كويتي على الاعتداء على والده وضربه بآلة حادة على رأسه، ما تسبب بإصابته بجروح بليغة، ووقعت الحادثة في منزل العائلة بمنطقة الدوحة في محافظة العاصمة، حيث اعتدى الشاب على والده ثم لاذ بالفرار من المنزل.

وقال الحقوقي والإعلامي عبد العزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة ”الحوادث“ المعنية بأخبار الجرائم، حينها، إن ”الشاب المعتدي يبلغ من العمر 22 عاماً، وقد قام بضرب والده 58 عاماً“، موضحا أن ”الشاب من أصحاب السوابق، وكان في حالة غير طبيعية عند اعتدائه على والده“.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن مقيمة لبنانية أربعة أعوام، بعد اتهامها بقتل والدتها داخل منزلها في منطقة كيفان بمحافظة العاصمة.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية آنذاك أن ”المحكمة أيدت حبس المتهمة اللبنانية بعد اعترافها بضرب والدتها بعنف بعد مشادة بينهما نتيجة خلافات عائلية“.

ويعود أصل القضية إلى شهر أيلول/ سبتمبر 2016، حيث أبلغت المتهمة اللبنانية وهي في العقد الرابع من عمرها عن وفاة والدتها طبيعياً، ليتبين بعد معاينة الجثة وجود شبهة جنائية، تم على إثره حجز المتهمة والخادمة للتحقيق معهما.

واعترفت المتهمة أنها ”أقدمت على ضرب والدتها (61 عاما) بعنف لعدة دقائق، حتى فارقت الحياة، مبررةً فعلتها برفض والدتها زيارة قبر والدها، وأن والدتها كانت تشتم والدها كثيراً“.