"حمالة صدر" تطيح بمسؤول أمني في مصر

أطاحت ”حمالة صدر“ بمسؤول أمني بإحدى المحافظات المصرية، كان لظهورها في حمام الرجال أثر في فتح ملف تحقيق تسبب بإقالة المسؤول الأمني من منصبه.

وتعود تفاصيل القصة إلى مساء يوم الإثنين الماضي، حيث عثر أحد الموظفين داخل دورة المياه المخصصة للرجال في مبنى ديوان محافظة قنا بصعيد مصر، على ”حمالة صدر“ أثارت في نفسه الارتياب ما جعله يخاطب المسؤولين بالمحافظة ليخبرهم عن المفاجأة.

وفور علم محافظ محافظة قنا بالواقعة، طلب مقابلة الموظف الذي أخبره بما عثر عليه، ”حمالة صدر“ لونها أحمر وبحمام الرجال في الطابق الأول من مبنى المحافظة.

وطلب المحافظ اللواء أشرف الداودي من مدير الأمن الإداري (المسؤول عن تأمين مبنى المحافظة من الداخل)، بفتح تحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة.

لكن تبين أن جميع الكاميرات في الطابق الأول -محل الواقعة- بالتحديد قد جرى تعطيلها، ما أثار ريبة المحافظ ليتخذ قرارًا فوريًا بعزل مدير الأمن الإداري من منصبه.

وبحسب موقع “القاهرة 24”، فإن محافظ قنا قد تأكد بنفسه من أن الكاميرات قد تم تعطيلها بفعل فاعل، حيث كلف مختصين لفحصها وتبين له تعطيلها.

وقرر المحافظ تعيين مدير جديد لأمن المحافظة، وحرر محضرا إداريا بالواقعة للتحقيق فيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن الأمن الإداري داخل مبنى المحافظة هم مجموعة من الموظفين المدنيين الذين يتولون تأمين المحافظة من الداخل.