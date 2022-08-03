محامي محمد عادل ينشر فيديو يظهر تعرضه للاعتداء

نشر أحمد حمد محامي الطالب المصري محمد عادل قاتل نيرة أشرف، فيديو عبر حسابه في “فيسبوك” يظهر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين خلال استقلاله سياراته.

وأظهر الفيديو الذي نشره محامي الطالب المحكوم عليه بالإعدام شنقا في القضية التي هزت الرأي العام في مصر، وهو يستقل سيارته بينما يحاول عدة أشخاص استيقاف سيارته، بعدما اصطفوا أمامها لمنعها من التحرك حيث حاول أحدهم دخول السيارة للاعتداء عليه داخلها.

وعلق محامي قاتل نيرة أشرف على الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مراقبة، معلناً تقدمه ببلاغ للنائب العام في مصر والمحامى العام لنيابات غرب طنطا إضافة لوزير الداخلية ومدير أمن الغربية حيث محل الواقعة، بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليه وتتبع السيارة التي استقلها الأشخاص الذين اعتدوا عليه وسرعة ضبطهم.

وأضاف: “البلاغ مقدم ضد من قاموا بالاعتداء على شخصي وسيارتي وتعمد أحدهم استيقافى بمعاونة البلطجية”.

وتابع: “ يظهر فى الفيديو تصميم الشخص فى الوقوف أمامي للتعدى علي رغم محاولاتي الذهاب والمغادرة”.

وتحدث المحامي أحمد حمد، خلال الفيديو، إن أحد الأشخاص الذين اعتدوا عليه يعلمه، لكنه لم يفصح عن اسمه أو هويته وبمعاونة مجهولين أسماهم بـ“البلطجية“.

وكتب قائلا إن ”أحد المعتدين حاول إيقافه حتى يدعي بعد ذلك بدهسه“.

وكان أحمد حمد محامي قاتل نيرة أشرف، كشف قبل أيام عن تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين، مشيراً إلى أنه يعلم شخصا وأحدا من بينهم، لكنه لم يفصح عن هويته.

وكانت ”نيرة“ قتلت على يد زميلها محمد عادل، في محيط جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية ذبحا يوم 20 حزيران/يونيو الماضي.

وخضع القاتل للمحاكمة الجنائية التي حكمت عليه بالإعدام شنقا، في انتظار الطعن على حكم الإعدام.