مصر.. شاب يشنق نفسه حزنا على رحيل والدته

أقدم شاب في بداية العقد الثالث من عمره بكفر الشيخ على إنهاء حياته بعدما شنق نفسه بحبل في غرفته لمرورة بأزمة نفسية بسبب وفاة والدته.

وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من شخص يدعى محمد مقيم بدائرة قسم كفر الشيخ بقيام نجله الذي يبلغ من العمر 22 عاما بشنق نفسه بحبل ربطه في سقف غرفته.

وانتقلت قوة أمنية من قسم كفر الشيخ إلى مكان الواقعة وتبين وجود شاب معلق من رقبته بحبل في سقف غرفته ومتوفى، وبسؤال والده أكد أن نجله يمر بأزمة نفسية منذ فترة بسبب وفاة والدته، وكان دائما ما يغلق على نفسه الباب ويبكي.

وحررت المباحث محضرا بالواقعة وأبلغت النيابة التي أمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى العام بكفر الشيخ وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الجثمان وبيان إن كان هناك شبهة جنائية أم لا.

وتشهد مصر بشكل شبه يومي حوادث انتحار وجرائم قتل زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وهو ما يرجعه مختصون إلى الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل غياب الوازع الديني وانتشار آفة المخدرات بين فئة الشباب.