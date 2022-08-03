محامي أسرة نيرة أشرف يكشف ملابسات "فيديو الجثة"

كشف خالد عبدالرحمن محامي أسرة الطالبة المصرية، نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها في محيط جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ملابسات الفيديو المسرب لجثتها الذي أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية.

وقال “عبدالرحمن” في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن تصوير الفيديو المسرب تم من داخل مستشفى طوارئ المنصورة، وهو المستشفى الذي نقلت إليه جثة الطالبة فور مقتلها، وليس مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة الذي نقلت إليه الجثة بعد ذلك.

وكشف محامي نيرة أشرف، أن مكان تصوير الفيديو المسرب بالتحديد، هو “صالة استقبال مستشفى الطوارئ بالمنصورة”، مشيراً إلى أن “عقب وصول جثة الطالبة المغدورة قام الطاقم بتقليب جثتها يمينا ويساراً وتم تصويرها”.

وأكد أن المسؤول الأول عن واقعة التصوير هو مدير المستشفى، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد الطاقم الطبي بمستشفى طوارئ المنصورة الذي استقبل جثمان الطالبة عقب مقتلها.

وأشار خالد عبدالرحمن في تصريحاته مع “إرم نيوز”، إلى أن البلاغ الذي قدمه مساء الإثنين، للمحامي العام بجنوب المنصورة، اختص به الطاقم الطبي الذي كان على قوة العمل مساء يوم الواقعة وهو 20 يونيو الماضي داخل مستشفى طوارئ المنصورة.

وأثار فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لجثة الطالبة المصرية نيرة أشرف، وهي داخل المشرحة غضبا واسعا، حيث ظهرت الطالبة المغدورة في الفيديو المتداول – الذي تعتذر ”إرم نيوز“ عن إعادة نشره لقساوته، وهي ملقاة على سرير الموتى داخل المشرحة.

وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلا عن رقبتها المذبوحة، في فيديو صدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ”نيرة“ قتلت على يد زميلها محمد عادل، في محيط جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية ذبحا يوم 20 حزيران/يونيو الماضي.

وخضع القاتل للمحاكمة الجنائية التي حكمت عليه بالإعدام شنقا.