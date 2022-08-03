حدة الغضب تتصاعد ضد قاتل نيرة أشرف بعد فيديو المشرحة

ازدادت حدة الغضب ضد محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بسبب قتله لطالبة المنصورة نيرة أشرف، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب فيديو لجثمان نيرة أشرف داخل المشرحة، مطالبين بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للطالبة المغدورة نيرة أشرف من داخل المشرحة، وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلا عن رقبتها المذبوحة.

وأثار نشر الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين من صاحب المصلحة في تسريب هذا الفيديو الصادم، ومطالبين بالكشف عن هوية مصور الفيديو ومحاكمته.

بينما كشفت مواقع صحفية محلية هوية مصور الفيديو، والذي اتضح أنها ممرضة تعمل بالمشرحة، وتم تقديمها للنيابة للتحقيق معها.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الذي طالب بعضهم بعدم نشره لبشاعته من خلال تدوينات عبر حساباتهم الرسمية.

وكتبت ناشطة تدعى ياسمين محفوظ عبر تويتر: ”بعيدا عن مين ابن الحرام اللي صور نيرة أشرف في المشرحة وبفضل الله مشوفتوش ولا هشوفه.. بس ليه كل شوية اسم نيرة أشرف يبقى تريند؟! مين له مصلحة إنه يصورها وينزل الفيديو في التوقيت ده؟! اللي عمل كدة المفروض يتعدم مع المجرم اللي قتلها.. مش كفاية نهش فيها بقى.. حرام والله.. حسبنا الله“.

ودون أحد الناشطين على تويتر واسمه علي عماد على وسم ”نيرة أشرف في المشرحة“، حيث نشر صورة لمحمد عادل وكتب: ”محمد عادل بيضحك في الجلسة مستهزئا بالكلام عايزين إيه من كلب زي ده قتل ومش ندمان متوقعتش ابدا إني في يوم من الأيام أشوف ناس بتقف مع سفاح وكمان الأغلبية بنات.. مصعبش عليكم البنت؟ ماشفتوهاش كانت عاملة إزاي في المشرحة.. منظرها يبكي الكافر حسبي الله ونعم الوكيل“.

وكتب حمدي فتحي على تويتر: ”بعد ماشوفنا الفيديو بتاع نيرة وهى فى المشرحة وشوفنا الطعنات بجسمها حاجة توجع القلب.. أقسم بالله اللى هاشوفه بيدافع عن الحقير دة السفاح المجرم لاكله بسنانى“.

ودون آخر: ”لا حول ولا قوه الا بالله اللي سربو الفيديو بتاع المرحومة نيرة أشرف في المشرحة دول عايزين إيه انتو عاجبكم المنظر الصعب دا؟ ازاي تنتهكو حرمة ميت بالشكل دا؟ وبالنسبه ل محمد عادل والله انت الإعدام رحمة ليك، وانا لو قاضي هشوف حيوان زيك يطعنك ويدبحك زي ما عملت معاها بالظبط منك لله“

وكتب عمرو هجري: ”وصلني اليوم الفيديو المأسوي للملاك الشهيدة نيرة في المشرحة.. أقسم إن منظرها يمزقني إربا.. أسوأ بكثير مما كنت أتوقع.. وعلى الرغم من إني رَجُل شديد القسوه لكني انهرت بشده و كاد أن يغمى علي من هول المنظر ولا زلت أبكي بحرقة من حينها.. مفروض العقاب بالمثل“.

ولم يقتصر الغضب على النشطاء المصريين فقط، حيث علق حساب سعودي نشط على تويتر باسم ”حنان“ قائلا: ”بعد ما شفت مقطع نيرة بالمشرحة شئ يفوق الوصف.. شلون يامصر هذا السفاح المجرم للحين عايش ويتنفس شلون؟ أخ ياربي.. متى الإعدام متى؟“.

وفي أول رد على الفيديو المتداول، أعربت شروق أشرف، شقيقة نيرة، عبر حسابها على “فيسبوك”، انزعاجها من نشر فيديو لشقيقتها من داخل المشرحة وهي على هذه الحالة في انتهاك لحرمة الميت.

وتوعدت ”شروق“ مسؤولي مشرحة المستشفى الدولي في مدينة المنصورة بالملاحقة القانونية على تسريب الفيديو.

وكتبت: “بلاغ إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ضد مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة بسبب تسريب الفيديو”.

وهاجمت شقيقة الطالبة المغدورة العاملين في المشرحة والأطباء الذين عملوا يوم الجريمة، بتوجيه بعض السباب والتوعد بالملاحقة القانونية.