السعودية.. سيدة تكشف تعرضها لاعتداء ومحاولة اغتصاب من سائق أجرة

عرضت سيدة من جنسية أفريقية في المملكة العربية السعودية تفاصيل تعرضها لاعتداء عنيف ومحاولة اغتصاب من قبل سائق سيارة أجرة.

وخرجت السيدة في مقطع فيديو، وعلى وجهها آثار كدمات، معرفة بنفسها بالقول إن اسمها سعاد محمد، ومشددة على ضرورة ”أخذ الحذر عند الركوب في سيارة أجرة، كي لا تتكرر محنتها“.

وقالت السيدة في تفاصيل الحادثة، إنها ”خرجت يوم الجمعة الماضي من منطقة السرورية في محافظة جدة مع سائق سيارة أجرة بعد صلاة المغرب، وفي منتصف الطريق لاحظت أن السائق سلك طريقا آخر“.

وأضافت أنها ”نوهت للسائق أنه دخل في طريق خاطئ، فادّعى إصابته بالسكري وحاجته للتوقف في مكان ما لقضاء حاجته، وآنذاك ترجل من السيارة وتأخر“، لافتة إلى أنها ”توجست من الأمر، فقررت الترجل من التاكسي، لكنها فوجئت أن أبوابه مغلقة“.

وتابعت أنه وفي أثناء محاولتها الخروج من السيارة، فوجئت بسائق التاكسي يفتح بابها، ويحاول خنقها، ويقول لها إنه ”يريد أن يغتصبها، بعد أن يفقدها الوعي، ثم يقتلها“.

وأكدت أن ”السائق المعتدي تعمد ضربها على رأسها، كي تفقد وعيها، ثم أخذ يلكمها على وجهها، وحاول فقء عينيها، ثم ضربها في منطقة الحبل السري“.

وأشارت إلى أن ما أنقذها أنها ”تمكنت من الإفلات وخرجت من السيارة، لتصادف آنذاك اثنين من المواطنين استنجدت بهما“.

ومن غير المعروف إن كانت السيدة تقدمت ببلاغ ضد السائق المعتدي، كما لم تكشف عن حصولها على أي تقرير طبي بشأن طبيعة الإصابات.