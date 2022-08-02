الأردن.. من هو السجين الهارب وما قصة فراره؟

أثار هروب نزيل من أحد أكثر السجون حراسة في الأردن، مساء الأحد، الجدل حول طريقة هروبه وإمكانية تورط عناصر من حراسة السجن في ذلك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى تشكيل لجنة بحث وتحقيق في حادثة فرار نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مساء الأحد.

‏وأضاف الناطق الإعلامي أنه ‏ولدى إجراء التفقد المسائي لنزلاء أحد المراكز لم يُعثر على ذلك النزيل داخل المركز حيث جرى على الفور فتح تحقيق للبحث عن هذا النزيل وإجراء التحقيق في كيفية فراره من داخل المركز.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن السجين الهارب (ص.ع) سكان إحدى قرى الشونة الشمالية، هو نزيل في سجن سواقة شديد الحراسة، ومدان بجريمة الشروع بالقتل، وفترة محكوميته تستمر حتى العام 2031.

و قالت تلك الوسائل نقلا عن مصادر مطلعة، إن هناك عناصر بالأمن من مختلف الرتب تم توقيفهم عقب هروب السجين.

وأوضحت نقلا عن مصادر مطلعة، أن تعطل أغلب كاميرات المراقبة في السجن ساهمت إلى حد كبير في عملية الهرب، مشيرة إلى أن السجين كان على دراية كاملة بأدق التفاصيل داخل سجن سواقة.

وبينت أن السجين الهارب هو من أرباب السوابق، وليس شخصية سياسية أو موقوف رأي، أو مسؤولا سابقا، مشيرة إلى أنه تمكن من الهرب عبر إحدى الشاحنات التي كانت محملة بالخزائن.

وأشارت إلى أن عملية التفقد المعتاد إجراؤها في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا قد تأخرت عن موعدها في ذلك اليوم، وتم إعلان حالة الطوارئ في السجن بعد اكتشاف هروب السجين.

وبحسب المعلومات فإن السجين تمكن من الهرب مختبئا داخل إحدى الخزائن المحملة في الشاحنة الكبيرة التي كانت تحمل عددا كبيرا من الخزائن الثقيلة التي يصعب تفتيشها عند خروجها عبر بوابة السجن، لأن عملية التفتيش تتطلب تنزيل الخزائن الثقيلة المكدسة في الشاحنة عند تلك البوابة.