الكويت.. الحكم بإعدام 3 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، بإعدام 3 إيرانيين أدخلوا مواد مخدرة إلى الدولة عن طريق البحر بقصد الاتجار بها.

ووفقاً لصحف كويتية، فإن ”المهربين أدخلوا إلى الكويت 169 كيلوغراماً من المؤثرات العقلية، و10 كيلو غرام من الحشيش والهيرويين“.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية ألقت القبض على هؤلاء المهربين وأحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة.

واعترف المتهمون أثناء التحقيق معهم، بإدخال هذه الكميات من المواد المخدرة إلى الكويت بحراً بالقرب من جزيرة بوبيان للاتجار فيها بالدولة.

«الجنايات» برئاسة المستشار حمد الملا تقضي بإعدام 3 إيرانيين هربوا 169 كيلو مؤثرات عقلية و10 كيلو حشيش وهيروين بعد اعترافهم تفصيليا أمام المحكمة بتهريبها بحراً بالقرب من جزيرة بوبيان للاتجار فيها بالكويت pic.twitter.com/JBOIqJ09eA — الراي (@AlraiMediaGroup) August 1, 2022

وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة دخول إيرانيين إلى الكويت بطريقة غير شرعية.

ففي نيسان/ أبريل عام 2021، ضبطت دوريات خفر السواحل في الكويت، مهربان إيرانيان حاولا إدخال كميات من المواد المخدرة إلى الكويت، بعد تسللهم إليه عن طريق البحر.

وحاول المهربان إدخال 63 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة بعد تسللهم بزورق، قبل أن يتم ملاحقتهم وضبطهم في المياه الإقليمية وتحديداً جنوب جزيرة بوبيان.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا تصل أحياناً إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وكشف تقرير إخباري في تموز/ يوليو من العام الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر، فإنه ”من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، دعت وزارة الداخلية الكويتية، أولياء الأمور للإبلاغ عن أبنائهم الذين يتعاطون المواد المخدرة، وذلك للمساهمة في علاجهم وتأهيلهم مقابل إعفاءهم من المساءلة الجنائية عن هذه الجريمة.

وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقاً للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.

ووفقاً لتقارير محلية، فإن أول حكم إعدام نفذ في الكويت عام 1964، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تم إعدام العشرات من مواطنين بينهم عضو من الأسرة الحاكمة، ووافدين بجرائم غلب عليها القتل، وكان آخر حكم إعدام قد نفذ في عام 2017.