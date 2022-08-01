إعلان نتائج التحقيق في وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

استبعدت النيابة العامة في مصر، شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، فيما طالبت نقابة الأطباء باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وأصدرت نقابة الأطباء في مصر بيانًا، اليوم الإثنين، أكدت فيه مخاطبة المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام لنقابة الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد الطبيب أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًّا بـ“طبيب الكركمين“.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وإن قرار النيابة ”دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها“.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء تضم عضوا قضائيا من هيئة النيابة الإدارية وتعمل شأنها في اتخاذ إجراءات التحقيق بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة لائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب، يقوم مجلس النقابة بإحالة قرار لجنة التحقيق إلى الهيئة التأديبية بالنقابة والتي تضم عضوا قضائيا من مجلس الدولة.

وتضمن البيان أن ”النقابة تؤكد تصميمها محاسبة جريدة الوطن، وستستمر في اتخاذ كل السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، لإساءتها إلى جموع أطباء مصر وقيامها بنشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون دليل، وكانت من نتائج نشر وبث هذه الاتهامات المرسلة تحريض المجتمع ضد الأطباء وإثارة الفتنة بين أطياف وفئات الشعب الواحد“.

يذكر أن نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ للنائب العام في كانون الثاني/ يناير الماضي حمل رقم 3158 لسنة 2022 ضد جريدة الوطن وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكانت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي اتهمت الطبيب أحمد أبو النصر، المعروف بـ“طبيب الكركمين“ بالقتل العمد لزوجها، في أثناء إشرافه على علاجه من فيروس كورونا حتى وفاته، إلى جانب بعض الاتهامات الأخرى التي أمر النائب العام وقتها بالتحقيق فيها.