شنقت في الحمام.. سوداني يقتل زوجته ويدعي انتحارها

واصلت محكمة سودانية جلساتها فى ملف قضية رجل يواجه تهمة قتل زوجته، بعد أن ادعى أنها ”توفيت شنقا داخل الحمام“، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة ”الدار“ السودانية، اليوم الاثنين، إن محكمة جنايات ”الحاج يوسف“، استمعت لإفادات الشهود، بقضية ”قاتل زوجته“.

وأشارت التفاصيل إلى أن ”الشرطة السودانية تلقت بلاغا بوقوع حادثة مقتل سيدة داخل إحدى المناطق في الحاج يوسف بالعاصمة الخرطوم، حيث باشرت عناصر الأمن السوداني الإجراءات الفنية اللازمة وأجرت تحقيقات دقيقة“.

وأضاف البلاغ أن ”التحقيقات قادت إلى أن الفاعل هو الزوج الذي كان قد ادعى أن زوجته انتحرت شنقا داخل حمام المنزل“.

وقالت الشرطة إنها قبضت على مرتكب الجريمة ”الزوج المتهم“، وقامت بإجراء التحقيق معه، وعقب اكتمال التحريات، أمرت النيابة السودانية بتقديم المتهم للمحكمة، تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي السوداني المتعلق بـ“القتل العمد“.