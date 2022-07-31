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مقتل أب سوري بسكين على يد ابنه المصاب بالفصام في فرنسا
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 13:31 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 14:45 GMT

مقتل أب سوري بسكين على يد ابنه المصاب بالفصام في فرنسا

طعن شاب سوري يبلغ 24 عاما ويعاني مرضا نفسيا، والده البالغ 57 عاما حتى الموت، ليل السبت الأحد، في ميتز شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر متطابقة. وقالت محافظة المنطقة

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المصدر: أ ف ب

طعن شاب سوري يبلغ 24 عاما ويعاني مرضا نفسيا، والده البالغ 57 عاما حتى الموت، ليل السبت الأحد، في ميتز شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وقالت محافظة المنطقة لوكالة فرانس برس، إن ”شابا قتل والده بالسلاح الأبيض، في إطارٍ نفسي ثقيل إلى حدّ ما“، مشيرة إلى ”مأساة عائلية“.

من جهتها، أوضحت النيابة المكلّفة بالتحقيق، أنّ ”جريمة قتل طعنا وقعت الليلة الماضية في ميتز“، موضحة أنّ ”التحقيقات ما زالت جارية“.

وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل ”قتل والده بالسكين“ قبل أن ”يتمكّن أشقاؤه من السيطرة عليه“.

واهتم عناصر الإطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح.

ووُضع الجاني قيد الاحتجاز لدى الشرطة، علما أنه يعاني الفصام.

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